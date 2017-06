"Kendi kardeşlerimiz ramazan ayını bize zehir etti" - Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinin emektar kameramanı Al Amadi: "Özellikle de ramazan ayında böyle bir krizin yaşanıyor olması çok üzücü. Malumunuz ramazan sadece 30 gün ve insanların bu ayda tüm problemlerini bir kenara bırakarak ibadetlerini yapması gerekir. Ancak ne yazık ki şu an herkes bu sorunu düşünmekle meşgul. Bu gerçekten çok kötü bir şey. Kendi kardeşlerimiz bize ramazan ayını zehir etti" "Şu an Suudi Arabistan'a gitseniz, 'Katar parası istemiyoruz' deniyor. Umre için Katar'dan Mekke'ye gidenlere 'camiye giremezsiniz' diyorlar. Ne demek şimdi bu. Mekke sadece Suudilerin değil tüm Müslümanlarındır. Böyle söyleyemezsiniz. Çünkü bunlar senin kardeşlerin. İki günde her şeyi unuttun mu?" "Bütün Avrupayı tek vize ile gezerken şimdi kardeş ülkelere gitmek için pasaport değiştirmek zorunda mı kalacağım?"

12 Haziran 2017 Pazartesi 13:00