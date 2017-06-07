Kendi oyunlarını kendileri yazdılar

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de ortaokul ve lise öğrencilerinin kodlama ve yazılım eğitimini içeren "Gümüşkod" projesi kapsamında sergi açıldı.

Vali Okay Memiş'in talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında öğrenciler, 4 aylık çalışma sonucunda görme engellilerin sosyal yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlayan ürünlerden çocukların yoğun ilgi gösterdiği bilgisayar oyunlarına kadar birçok ürün hazırladı.

Gümüşhane Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinlikte, 34 öğrencinin öğretmenleri rehberliğinde hazırladığı kodlama ve robotik içerikli ürünler ilgi topladı.

Vali Okay Memiş, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilde yaptıkları yatırımlarda eğitimin önemli paya sahip olduğunu söyledi.

Sadece bayındırlık faaliyetlerinin yeterli olamayacağını, aynı zamanda gelecek nesillere de yatırım yapılması gerektiğini belirten Memiş, projeyle çocukların tüketen değil üreten bireyler haline geldiğini ifade etti.

Dünyada toplumların rekabet içerisinde olduklarına dikkati çeken Memiş, bu rekabette ülke olarak yer almanın zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Memiş, kodlama ve yazılımın dünyanın geleceği olduğuna işaret ederek "Geleceğin Steve Jobs ve Bill Gates'leri Gümüşhane'den, Türkiye'den, Anadolu'dan çıkacak. Burada gördük, bu çocuklar kendi bilgisayar oyunlarını kendileri yazdılar, kendileri tasarladılar. Öğretmenlerinin yardımıyla ve uygulamaya soktular." dedi.

- "Tüketen asalak nesiller değil, üreten nesiller istiyoruz"

Amerika, Avrupa ve Japonya gibi ülkelerde kodlama dersinin zorunlu eğitimin bir parçası olduğuna dikkati çeken Memiş, üreten nesiller için çaba gösterdiklerini aktardı.

Memiş, öğrenci ve öğretmenlerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek şunları söyledi:

"Eksiklerimizi tamamlayacağız. Küçük adımlarla büyük neticeler alacağız. Tüketen asalak nesiller değil, üreten nesiller istiyoruz. Bu çocuklar bu robotları kendileri tasarladı. Öğretmenlerinin yardımlarıyla programlarını kendileri yaptı. Bunları daha da geliştirecekler. Seneye daha teknolojik şeyler bekliyoruz. Biz bununla yetinemeyiz. Bir adım ileriye gideceğiz. Teknolojiyi takip edeceğiz."

Öğrenci ve öğretmenlerine proje kapsamında her türlü desteği vermeye devam edeceklerini anlatan Memiş, bu tür gelişmelerin geleceğe umutla bakılması konusunda sevindirici olduğunu ve öğrencilerle gurur duyduğunu kaydetti.

Memiş, öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.



