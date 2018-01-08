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Kendilerini polis olarak tanıtan 2 dolandırıcı tutuklandı

- Valilik: - "İlimizdeki dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimiz gerekli çalışmaları yapmaktadır"

Kendilerini polis olarak tanıtan 2 dolandırıcı tutuklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırmak isteyen 2 kişi tutuklandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, 5 Ocak'ta Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına bir vatandaşın, kendisini arayan kişinin terör örgütüyle irtibatlı olduğu için işlem başlatıldığı ve arayan kişilere 15 bin lira vermesi durumda dosyaları yok edebilecekleri şeklinde ihbarda bulunulması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışmaları neticesinde kendisini polis olarak tanıttığı tespit edilen 2 şüpheli şahısı yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlimizdeki dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimiz gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu nedenle kolluk görevlilerimize yardımcı olmak ve vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde hemen Emniyet Müdürlüğünün 155 veya Jandarma Komutanlığının 156 numaralı telefonlarını arayarak ihbarda bulunmaları, bu kişi ya da kişilere kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur."

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TunceliTunceli İl Emniyet MüdürlüğüTunceli Valiliği
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