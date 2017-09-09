Kendilerini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yaptılar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da girdikleri bir kafede kendilerini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Erenler Mahallesi'nde bir kafeye gelen 4 kişi, polis olduklarını belirterek kimlik kontrolü yaptı.
Şüpheliler ayrıca 2 kişinin de evinde arama gerçekleştirdi.
Söz konusu kişilerden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda 4 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.