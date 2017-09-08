Kendiliğinden hareket eden kamyondan atlayarak kurtuldu

ADANA (AA) - Merkez Çukurova ilçesinde rampada tamir etmeye çalıştığı kamyonu hareket etmeye başlayan sürücü, araçtan atlayarak kazadan yaralı kurtuldu.

Huzur Evleri Mahallesi'nde bir mağazaya ürün getiren 01 EEP 32 plakalı kamyonun şoförü Zeynel İlen'in, rampada durdurarak bir arızasını gidermekle uğraştığı aracı geriye doğru hareket etmeye başladı.

Sürücünün seyir halindeki araçtan atlamasının ardından bir süre daha hareketine devam eden kamyon, park halindeki iki araç, trafik ışıkları ve MOBESE direği ile yol kenarındaki santral paneline çarparak durdu.

Yaralanan İlen, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonun harekete geçmesi ve sürücünün araçtan atlaması, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.