Kendiliğinden hareket eden tır, tren yoluna devrildi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te park halindeki bir tır kendiliğinden hareket ederek demiryoluna devrildi.

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, Güzelyalı Tren İstasyonu yakınında park halindeki 34 FM 3278 plakalı tır henüz belirlenemeyen nedenle hareket etti.

Araç, caddenin hemen yanında yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan rayların üstüne devrildi. Tırın ön kısmı yana devrildi ancak dorsesi yolda kaldı.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. TCDD'nin bölgeyle ilgili görevlilerine de durum bildirildi ve tırın şoförüne ulaşılamaya çalışıldı.

Aracın devrildiği bölümün tren trafiğine kapalı olduğu ve kullanılmadığı belirlendi.

TCDD ekiplerinin de olası bir kazayı önlemek için çalışma yaptığı bölgeye getirilen vinçle tır bulunduğu yerden kaldırıldı.