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Kendine zarar veren kişi evinde yangın çıkardı

ADANA (AA) - Adana'da sinir krizi geçirip kendine zarar veren kişinin evinde çıkardığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76020 Sokak'ta yaşayan Ali B, sinir...

Kendine zarar veren kişi evinde yangın çıkardı

ADANA (AA) - Adana'da sinir krizi geçirip kendine zarar veren kişinin evinde çıkardığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76020 Sokak'ta yaşayan Ali B, sinir krizi geçirerek kendine zarar vermeye başladı.

Sakinleşmeyen Ali B, kaldığı evin balkon kısmını ateşe verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaya hemen müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü. Yangın, evde hasar yol açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ali B. ise hastanede tedavi altına alındı.

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