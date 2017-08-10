Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Kendisinden haber alınamayan kişi denizde ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kendisinden bir gündür haber alınamayan kişinin cesedi, denizde bulundu.Oba Mahallesi'nde sahilden yaklaşık 100 metre açıkta bir kişiyi su üstünde hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu polis...

Kendisinden haber alınamayan kişi denizde ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kendisinden bir gündür haber alınamayan kişinin cesedi, denizde bulundu.

Oba Mahallesi'nde sahilden yaklaşık 100 metre açıkta bir kişiyi su üstünde hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis, söz konusu kişiyi vatandaşların da yardımıyla denizden çıkardı. Yapılan incelemede, kendisinden bir gündür haber alınamadığı öğrenilen İlkay Oruç'un öldüğü belirlendi.

Oruç'un cesedi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlanyaCesetDeniz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5