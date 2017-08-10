Kendisinden haber alınamayan kişi denizde ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kendisinden bir gündür haber alınamayan kişinin cesedi, denizde bulundu.
Oba Mahallesi'nde sahilden yaklaşık 100 metre açıkta bir kişiyi su üstünde hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis, söz konusu kişiyi vatandaşların da yardımıyla denizden çıkardı. Yapılan incelemede, kendisinden bir gündür haber alınamadığı öğrenilen İlkay Oruç'un öldüğü belirlendi.
Oruç'un cesedi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.