Kendisine yardım eden iş yeri sahibinin cep telefonunu çalmış

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişinin iş yerinden cep telefonu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Topraklık Mahallesi'ndeki iş yerinden cep telefonunun çalındığını fark eden Ali Kısaç, durumu polise bildirdi.

İş yerine ait güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, iş yerine giren bir kişi Kısaç ile konuştuktan sonra ona ait telefonla görüşme yapıyor. Telefonu sahibine verdikten bir saat sonra iş yerine gelen şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra şarja takılı cep telefonunu alıp dükkandan çıkıyor.

Kısaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, telefonu çalan kişinin olaydan bir saat önce arkadaşını aramak için kendisinden yardım istediğini söyledi.

İyi niyetle telefonunu verdiğini dile getiren Kısaç, "Arkadaşıyla görüştükten sonra cep telefonumu geri verdi. Bu olaydan bir saat sonra ise biz depodayken dükkana girip sarjdaki telefonu çalmış." diye konuştu.