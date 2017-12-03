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Kendisini kurtarmaya gelen polislere zor anlar yaşattı

- Kütahya'da tarihi surların bulunduğu yamaçta düşen alkollü kişi, uzun süren uğraşlar sonucu kurtarıldı

Kendisini kurtarmaya gelen polislere zor anlar yaşattı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da tarihi surların bulunduğu yamaçtan düşen alkollü kişi, kendisini kurtarmaya gelen polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, tarihi Kütahya Kalesi'nin Sultanbağı Mahallesi mevkisindeki surların yakınında sesler duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, sesin geldiği surların alt kısmında Osman A'ya (31) ulaştı. Ekipler, hafif yaralı ve alkollü olduğu belirlenen Osman A'yı sedye yardımıyla bulunduğu yerden kurtarmak istedi.

Sağlık ekiplerine zorluk çıkarıp, bulunduğu yerden inmek istemeyen Osman A, polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan Osman A'nın saldırgan tavır sergilemesi üzerine polis ekipleri biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi.

Arbede yaşanması üzerine kelepçe takılan Osman A, polisler tarafından güçlükle yamaçtan kurtarılıp, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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Alkollü şahısKütahyaPolis
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