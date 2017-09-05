Kendisini 'Türk hekimlerine' emanet etti

ANTALYA(AA)-Azerbaycan'ın Şirvan kentinde ikamet eden 36 yaşındaki Abdin Nazarlı, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalığını ilerlediği için nakil olması gereken Nazarlı, Atatürk'ün, "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözünden etkilenerek Antalya'daki bir doktorla temasa geçti.

Türk doktorlarının organ nakillerindeki başarısını araştıran Nazarlı, Türkiye'de ameliyat olmaya karar verdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvuran Nazarlı'ya, Azerbaycan'da yaşayan 56 yaşındaki ablası Nayiba Nazarova böbreğini vermek için gönüllü oldu. Yapılan tetkiklerin olumlu çıkmasının ardından, Nazarlı'ya Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından yapılan nakil başarıyla gerçekleştirildi.

Hayata tutunmasına vesile olan doktorlara teşekkür eden Nazarlı, ailesiyle sağlıklı vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Türk doktorlarına sonuna kadar güveniyorum"

Nazarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böbrek yetmezliği rahatsızlığının uygulanan tedaviye rağmen ilerlediğini söyledi.

Nakil olana kadar çok sıkıntı çektiğini vurgulayan Nazarlı, zorlu süreçte ailesinin desteğini hep yanında gördüğünü, diyaliz süreci başlamadan ablasının böbreğini verdiğini dile getirdi.

Hayata bakış açısının değiştiğini aktaran Nazarlı, yaşama dair umutlarının yeşerdiğini ifade etti.

Sağlıklı biri gibi her şeyi yiyip içebileceği için kendisini şanslı hissettiğini anlatan Nazarlı, hayatının en anlamlı hediyesini ablasından aldığını vurguladı.

Nakil olmak için özellikle Türkiye'yi tercih ettiklerine dikkati çeken Nazarlı, şöyle devam etti:

"Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dünya liderinin, 'Kendinizi Türk hekimlerine emanet ediniz' sözünden çok etkilendim. Dünyaya mal olmuş büyük bir lider bunu ifade ediyor. Gerçekten Türk hekimlerinin başarısını herkes biliyor. Buranın doktorları çok tecrübeli. Onlar için böbrek nakli sıradan bir şey, çünkü günde birkaç tane yapıyorlar. Hiç tereddüt etmeden Türkiye'ye geldim, burada şifa buldum. Türk doktorlarına sonuna kadar güveniyorum."