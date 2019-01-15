"Kenevir şehrimizin ekonomisine büyük katkı sağlayacak"

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Tokat'ta tarımsal anlamda kenevir üretimiyle katma değer ve şehrimizin ekonomisine büyük katkı sağlanacağı kanaatindeyim." dedi.

Eroğlu, bir süre sonra hizmete açılması planlanan Şehir Müzesi'ndeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevirle ilgili açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

Kenevir bitkisinin dünya ekonomisinde 4 milyar dolarlık pazara sahip olduğunu belirten Eroğlu, "Cumhurbaşkanımız, kenevir üretiminin yapılacağının müjdesini vermişti. Hamdolsun, 19 ilde kenevir üretimiyle ilgili çalışma başlatıldı. Bu illerden biri de Tokat'ımız. Tokat'ta tarımsal anlamda kenevir üretimiyle katma değer ve şehrimizin ekonomisine büyük katkı sağlanacağı kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Çocukluk döneminde Tokat'ta kenevir ekimi yapıldığını dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Kenevirden yapılan üretim, şehirlere çok ciddi anlamda katkı sağlardı. Daha sonrasında kenevir farklı bir algıyla yasaklandı, kullanılmadı. Bir anda Türkiye'nin gündeminden kenevir kalktı ama baktığımız zaman, nerelere fayda sağlıyor, nerelerde kullanılıyor diye, saymakla bitmiyor. Kenevir, oksijen anlamında çok ciddi kazanım sağlayan bir ürün. 25 dönümlük ormanın ürettiği oksijeni bir dönümde ekilen kenevirden eş değer oranda üretebiliyorsunuz."

Eroğlu, kenevirin kağıt üretiminde de önemli yeri bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ağaç üç kez kağıda dönüşürken, kenevir sekiz kez dönüşüyor. Bu da son derece önemli. Tekstil sektöründe fanila, teri emme özelliğiyle çok kullanışlı ve sağlıklı bir ürün. Araçların tavanında kullanılan kenevir ürünü, çeliğin on katı sağlam hale gelebiliyor. Keneviri böylesine önemli kılan, adeta altın gibi bir ürün haline getiren özellikler aynı zamanda üretimini sağlayan bir başka faydasıyla da birleşince ne kadar değer katacağını ortaya koymakta. Az suya ihtiyaç duyan, fazla bakım gerektirmeyen kenevir ürünü inşallah hem Türkiye hem de Tokat'ta üretildiğinde inanıyorum ki birçok sektörde ülkemize ve şehrimize katkı sağlayacaktır."



