Kentin atıkları elektrik olarak vatandaşa dönecek

MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Malatya'da Entegre Çevre Projesi kapsamında kurulan tesiste, katı atıklardan 3 farklı teknolojiyle elektrik üretilecek.

Orduzu Karamildan mevkisindeki çöp depolama sahasında kurulan tesiste, biyogaz ile yakma ve gazifikasyon sistemleri bir arada kullanılarak bir ilk gerçekleştirilecek.

Bir süre önce işletmeye alınan gazifikasyon tesisi ile yakma tesisinde toplam 8 megavatsaat enerji üretilecek.

Proje kapsamındaki biyogaz tesisinin ise gelecek ay faaliyete geçmesi planlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katı atıkların bertaraf edilmesinin şehirler için çok önemli olduğunu belirtti.

Malatya Entegre Çevre Projesi ile ilk defa 3 farklı teknolojinin bir alanda toplandığını belirten Çakır, proje tam anlamıyla hayata geçirildiğinde mevcut sistemlerden 10 kat daha fazla elektrik enerjisi üreteceğini söyledi.

- "Ciddi bir çevre yatırımı"

Toplanan katı atıkların ayrıştırma ve geri dönüşüm kazanımı sağlandıktan sonra 3 farklı teknolojiyle elektrik üretiminin gerçekleştirileceğini dile getiren Çakır, şöyle konuştu:

"Metan gazı çok ciddi hava kirliliğine neden oluyor. Bu, ortadan kaldırılarak enerji üretimine dönüşüyor. Katı atıkların yüzde 70'i de burada yok ediyor. Kalan yüzde 30'luk kısmı düzenli depolara gönderiliyor. Bu ciddi bir çevre yatırımı. Çevre kirliliğini ortadan kaldırıyor, bir yandan da dışa bağımlı olduğumuz enerjiyi yerinde üretmiş oluyoruz."

Projenin toplam maliyetinin 65 milyon lira civarında olduğunu aktaran Çakır, tesis tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde 10 megavatsaat elektrik üretilerek şebekeye verileceğini bildirdi.

- "Böyle bir yerde ilk kez elektrik üretimi gerçekleşiyor"

Gazifikasyon Yakma Tesisi Müdürü Burak Gültekin de bulundukları yerin vahşi depolama alanı olduğunu ve böyle bir yerde ilk kez elektrik üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Tesiste 4 megavatsaat enerji üretildiğini belirten Gültekin, üretimin tüm tesisler faaliyete geçtiğinde 10 megavatsaate yükselmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Amaçlarının sadece elektrik üretimi olmadığını ifade eden Gültekin, "Biz adeta sineğin kanadından yağ çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için de geri dönüşüm tesisimiz var. Burada uygun olan malzemelerin geri dönüşümünü de sağlıyoruz." diye konuştu.

- Küller çimento fabrikasına ham madde oluyor

Çöpten Elektrik Üretim Tesisi Müdürü Musab Karaca da tesiste günlük 150 ton atık kullandıklarını bildirdi.

Atıkları kırıcı sistemle küçülterek yakmaya hazır hale getirdiklerini anlatan Karaca, yakılan atıklardan da 4 megavatsaat enerji ürettiklerini söyledi.

Tesislerinin birçok özelliği olduğunu söyleyen Karaca, şunları kaydetti:

"Enerji üretimi dışında kalan çöpleri de yakarak küle çeviriyoruz. Bizim yakma işlemimizin sonunda çöp kalmıyor. Oluşan külü de çimento fabrikalarına ham madde olarak gönderiyoruz. Aynı zamanda çöplerin bertarafını da yapmış oluyoruz. Yani çöpten elektrik üretirken, çöpü de bertaraf etmiş oluyoruz."