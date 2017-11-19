"Kentleşme politikaları doğayla uyumlu kurgulanmalı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay, kentleşme politikalarının insanın doğayla uyumlu olacak şekilde yaşamasını kurgulayacak şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Tunçay, yarın İstanbul'da başlayacak ve peyzaj politikalarının tartışılacağı "Türkiye Peyzajları 2. Ulusal Konferansı"na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şehirlerde yapılaşmanın yanında peyzaja önem verecek politikaların oluşturulması gerektiğini, şehirlerde yaşanabilir alanlar oluşturmak için hala fırsatın olduğunu kaydetti.

İmar ve çevre mevzuatları hazırlanırken peyzaj alanlarının da göz ardı edilmemesi, bu konuda daha bilinçli olunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tunçay, "Peyzaj, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri tabii veya insani unsurların etkileşiminin sonucu oluşan bir alan anlamına gelir. Yaşadığımız ortamda, yapılar dışında gördüğümüz her tür açık alan ve yeşil alan peyzaj mimarlığı eylem alanıdır. Peyzaj, yapılı ve doğal çevre arasındaki etkileşimi kurgulayan bir olgudur, sağlıklı bir kent ortamı yaratmanın vazgeçilmez unsurudur. Bir şehrin yaşanabilir kılınması için peyzaj alanlarına ihtiyaç vardır. Buraları sadece fiziksel boşluklar olarak görmemek lazım, sosyal boyutunu da hesaba katarak tasarımlarımızı zenginleştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son zamandaki söylemlerde yatay kentleşme kavramının yer aldığını ifade eden Tunçay, yatay mimarinin gelişmesinin, kentleri insan ölçeğine indirgemek açısından son derece önemli olduğunu aktardı.

Aslında temelinde arazinin etkin kullanımının sağlanması ve kentin yağ lekesi gibi çevresindeki kıymetli orman ve tarım arazilerine yayılmasının önlenmesi prensibi yatan dikey kentleşmenin, Türkiye'de tam da amacına yönelik bir kent-kır ilişkisi oluşturamadığını anlatan Tunçay, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak kentlerimiz rüzgarın işlemediği, ışığın yeterince alınamadığı, kentsel ısı adası etkisinin hissedildiği, iklimsel konforu düşük alanlar olmaktadırlar. Buna ek olarak kentsel mekan unsurlarının insan ölçeğinden uzaklaşması gibi bir sorunu giderek daha fazla yaşamaktayız. Yapı kütlelerinin çok daha insan ölçeğinde olması gerektiğini savunan yatay kentleşme burada bahsedilen birtakım sorunların önüne geçilmesinde önemli bir fırsat sunabilir.

Ancak yatay şehirleşme derken, arazinin etkin kullanılmasını gözetmek lazım. Yani kent çeperindeki önemli tarım arazilerini ve orman alanlarını korumak şart. Kent içinde ise yatay şehirleşme ile iyi ölçeklendirilmiş boşluklar ve parklar yapılmalı ki insanlar için nefes alacak alanlar oluşturulsun."

- Peyzaj politikaları tartışılacak

Türkiye Peyzajları 2. Ulusal Konferansı'na ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Tunçay, konferansta Türkiye'deki peyzaj politikalarının, peyzaj mimarlığının farklı çalışma alanları üzerinden disiplinler arası bakış açısıyla tartışılacağını söyledi.

Türkiye peyzajları için başta kamu kurum ve kuruluşları ile bu konuda çalışan bilim camiasına, Türkiye peyzajlarının sürdürülebilir planlaması, tasarımı, yönetimi ve korunması ile ilgili hedeflere ulaşmada konferansın çıktılarının yol göstermesinin amaçlandığını belirten Tunçay, "Mevzuat, tasarım ve planlama ile ilgili sorunlarımız var. Konferans ile bu sorunlara öneri oluşturmayı, çözüme yönelik katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Konferansta, Türkiye'deki farklı üniversitelerden gelen 32 bildiriye ek olarak, konuk konuşmacılardan İTÜ Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevkiye Şence'nin, Türk kentsel alanlardaki imar ve peyzaj politikaları ve mevzuatları ile bunun peyzaja yansıması konusunda sunum yapacağını aktaran Tunçay, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Aynur Aydın'ın da doğal ve kırsal alanlardaki peyzaj politikaları konusunda gelişmeleri aktaracağını kaydetti.

Konferans, 21 Kasım'da sona erecek.