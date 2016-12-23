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Kentsel dönüşüme 'kamu arazisi' formülü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Kentsel dönüşümde yapılması gerekenler, kamu arazilerinin bu işlere tahsis edilmesi, rezerv alan olarak kullanılması." dedi.

Kentsel dönüşüme 'kamu arazisi' formülü

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümde çizilecek yeni yol haritası ve kamudaki arazilerin de bu çalışmalara aktarılmasına yönelik AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, geçen 4 yıllık süreçte dönüşüm çalışmalarında aksayan noktaları belirlediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyeler bir yerde insanlara ev verirken, hiç para almadan bunu yapmayı tercih ediyorlar. İnsanlar da zaten aynı semtten ve para vermeden ev sahibi olmak istiyorlar. Yani '60 yıllık evimi vereyim, yerine bir lira benden almadan tertemiz yeni ev ver' isteğinde bulunuyorlar. Böyle bir mantıkla gidilince haliyle belediyeler yoğunlukları arttırıyorlar. İnşaat alanı bir semtte bin metreyse, belediye bunu 2 bin metreye, 10 bin metreyse 20 bin metreye çıkarıyor. Yarısını müteahhite, yarısını da vatandaşa vermek için. Müteahhit bedelini karşılama cihetiyle böyle düşünüyor."

Özhaseki, bunun birçok il ve ilçede geçerli olabileceğini ama İstanbul özelinde bakıldığında ciddi sorunlar yaratabileceğine dikkati çekerek, "İstanbul'un zaten trafiği, yeşil alanları, sosyal donatı denilen okul, hastane gibi insanların topluca kullanabileceği alanları biraz sıkıntılı olarak gözükürken, şimdi siz evleri, konutları iki misline çıkarıyorsunuz ama zaten sıkıntılı olan sosyal donatı olduğu yerde sayıyor. Bu hayatı çekilmez hale getirir. Şu anda bir sorun varsa üç beş sorun daha ortaya çıkarır. Perişan eder." diye konuştu.

Kamu arazilerinin kentsel dönüşüm için tahsis edilmesi

Bakan Özhaseki, "O zaman kentsel dönüşümde yapılması gerekenler, kamu arazilerinin bu işlere tahsis edilmesi. Rezerv alan olarak kullanılması. Bu konuda, elimizde bulunan kamuya ait rezerv alanları, belediyelere, kamuya tahsis etme noktasında biraz cömert davranmamız lazım. Nihayetinde onlar da kamu kuruluşları ve kentsel dönüşümde bu tür kamu arazilerini kullandıklarında rahatlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümde yaşanan sıkıntıları çözmek üzere bu formülün yanı sıra farklı çalışmalar da geliştirdiklerini belirten Özhaseki, Şehircilik Kurultayı'nda tüm bunların ele alınacağını kaydetti.

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