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Kenya muhalefeti seçim tarihine itiraz etti

- Kenya'da muhalif koalisyon, tekrarlanacak başkanlık seçiminin tarihinin ortak kararla alınmasını istedi

Kenya muhalefeti seçim tarihine itiraz etti

NAIROBI (AA) - Kenya'da muhalefet partilerinden oluşan Ulusal Süper İttifakı Koalisyonu (NASA), ülkedeki devlet başkanı seçiminin tekrarlanacağı tarihin ortak kararla belirlenmesini istediğini duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın en güçlü rakibi olan ve liderliğini Raila Odinga'nın yaptığı NASA, tekrarlanacak başkanlık seçimi öncesinde Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonuna (IEBC) bir mektup göndererek taleplerini sıraladı.

Seçim tarihinin tüm ilgili partilere danışılarak kararlaştırılması gerektiği savunulan mektupta, komisyonun, yenilenecek seçim öncesinde her türlü önlemi alması istendi.

Mektupta, "Komisyon, şeffaflığı ve izlenebilirliği oluşturmak için seçim planlamasında ve altyapısında acilen adımlar atmak zorundadır. Şeffaflığın ve izlenebilirliğin elde edilebilmesi için açık, gerçekçi bir plan talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

- Sadece iki adayın yarışmasına itiraz

Seçimde sadece iki adayın yarışması kararının da eleştirildiği mektupta, seçim için ana siyasi partilerden, koalisyonlardan ve adaylardan müteşekkil bir teknik izleme komitesinin kurulmasının gerektiği belirtildi.

Mektupta ayrıca, seçim komisyonu üyeleri içinde taraflı olanların da üyeliklerinin askıya alınması talep edildi.

IEBC, dün yaptığı açıklamada, devlet başkanlığı seçiminin 17 Ekim'de tekrarlanacağını duyurmuş, seçimde sadece mevcut Devlet Başkanı Kenyatta ile Odinga'nın yarışacağını bildirmişti.

- Seçim iptali kararı

Ülkede geçen ay gerçekleştirilen seçimde, oyların yüzde 54,27'sini alan Kenyatta'nın yeniden seçildiği, muhalefetin adayı Odinga'nın da yüzde 44,74'te kaldığı açıklanmıştı.

Odinga da bilgisayar korsanlarının elektronik seçime müdahale ettiğini iddia etmişti. Odinga, korsanların sonuçları Kenyatta lehine manipüle ettiğini savunarak, Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Kenyatta'nın galip ilan edildiği seçimlerin geçersiz sayıldığına karar vermişti. Karar, mahkeme üyesi 6 yargıçtan 4'ünün lehte oyuyla alınmış, seçimlerde "düzensizlikler" olduğuna hükmedilmişti.

Mahkeme kararının ardından Kenyatta, seçimi kazanması halinde yargı sistemini değiştireceği sözünü vermişti.

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