Kenya ordusundan Eş-Şebab'a operasyon

NAİROBİ (AA) - Kenya ordusunun Somali sınırı yakınlarında düzenlediği operasyonda 5 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Ordu Sözcüsü David Obonyo, yaptığı yazılı açıklamada, Kenya askerlerinin sınırı geçmeye çalışan terör örgütü Şebab militanlarına ateş açtığını, çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Operasyonda çok sayıda askeri mühimmat ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini kaydeden Obonyo, yaralı olarak kaçan bazı teröristlerin yakalanması için operasyonların devam ettiğini duyurdu.

Obonyo, operasyonda öldürülen teröristlerin, ülkede geçen hafta iki polis karakoluna düzenlenen saldırıların failleri olduğuna inanıldığını belirtti.

Kenya'da cumartesi günü Somali sınırına yakın Garissa eyaletinin İjara şehrinde Eş-Şebab mensupları, iki polis karakolunu ateşe vererek karakola ait çok sayıda mühimmat ile bir aracı alarak kaçmıştı.







