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Kenya'da aynı aileden12 kişiyi taşıyan bot alabora oldu

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Lamu Adası açıklarında aynı aileden 12 kişiyi taşıyan botun alabora olduğu bildirildi.Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lamu eyaleti Emniyet Müdürü Joseph Kanyiri, botun hareket ettikten kısa süre sonra Lamu...

Kenya'da aynı aileden12 kişiyi taşıyan bot alabora oldu

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Lamu Adası açıklarında aynı aileden 12 kişiyi taşıyan botun alabora olduğu bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lamu eyaleti Emniyet Müdürü Joseph Kanyiri, botun hareket ettikten kısa süre sonra Lamu Adası açıklarında kaybolduğunu açıkladı.

Kanyiri, botta milletvekili adayı Shekue Kahal'ın ve ailesinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Kanyiri, arama kurtarma çalışmalarında eyalet milletvekili adayı Kahal'ın kurtarıldığını, aile üyelerinin bulunabilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Arama çalışmalarına Kenya deniz polisi ve dalgıçlar da katılıyor.

Kenya'nın Lamu eyaleti açıklarında iki ay önce de kum ve çimento taşıyan teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.


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