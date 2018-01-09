NAİROBİ (AA) - Kenya’nın Somali sınırında hayırsever Türk iş adamı Mehmet Fındıkkaya’nın bağışıyla Deniz Feneri Derneği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle yaptırılan “Aysel ve Şerif Fındıkkaya Külliyesi” hizmete açıldı.

Garissa eyaletinin Dadaab kasabasında hizmete sunulan Aysel ve Şerif Fındıkkaya Külliyesi, Somali’deki iç savaştan kaçarak Kenya’ya gelen sığınmacı ailelerin yetim çocuklarına hizmet edecek.

Külliyenin açılışına Bursalı iş adamı Fındıkkaya, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Selim Cerrah ile yerel yetkililerin yanı sıra çok sayıda Kenyalı katıldı.

Fındıkkaya tarafından anne ve babasının adına yaptırılan ve yaklaşık 500 bin dolara mal olan külliye içerisinde yetimhane, ilkokul, yatakhane, aşevi ile cami bulunuyor.

Külliyede kalacak yetim çocukların çoğunluğu, külliyenin hemen yanı başındaki dünyanın en büyük sığınmacı kamplarından biri olarak bilinen yaklaşık 400 bin sığınmacının yaşadığı Dadaab kampından getirildi.

Fındıkkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Afrika'daki değil dünyadaki bütün Müslümanların sıkıntı içerisinde olduğunu belirterek, insana dönük böyle bir yatırım yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Fındıkkaya, külliyenin kuruluş amacının Somali’deki iç savaştan, kıtlık ve kuraklıktan kaçarak Kenya’ya gelen ailelerin yetim çocuklarına sahip çıkmak olduğunu anlattı.

Çok uzun bir yoldan geldiklerini aktaran Fındıkkaya, "Gelirken de şunu düşündüm: Bu iş akıllı adamın işi değil, biraz bu işleri yapmak için deli olmak gerekiyor. Müslüman sıkıntı çekerken bizim rahat etmemiz zaten mümkün değil.” dedi.

- “Yetim çocuklar Türkiye’nin fahri elçisi olacaklar”

Fındıkkaya, külliyedeki yetim çocukların burada ücretsiz okuyacaklarını ifade ederek, ilk ve orta öğretimini tamamlayan çocuklara Türkiye’de üniversite eğitimi de vereceklerini kaydetti.

Çocuklara Türkçe de öğretileceğini söyleyen Fındıkkaya, "Buradan mezun olan yetim yavrularımız inşallah Türkiye’nin ve Türk milletinin dostu ve fahri elçileri olacaklar." diye konuştu.

Bu okulun dışında bir sanat okulu yapmak istediklerini ifade eden hayırsever iş adamı, burada yapılacak sanat okulunda yetim çocukları meslek sahibi edindireceklerini belirtti.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, "Deniz Feneri olarak bugüne kadar yaptığımız projelerde hep Somalili kardeşlerimizin yanında olduk. Bu işler hayırsever sahipleri eliyle oluyor. Yapımı 4 yıl süren bu tesis Mehmet Fındıkkaya isimli bağışçımızın hayrıyla inşa edildi.” ifadelerini kullandı.

Aysel ve Şerif Fındıkkaya Külliyesi'nin yapımına katkı sağladıklarını kaydeden TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek de külliyenin yatakhanesi, sınıfları, bilgisayar odası ve misafirhaneleri dahil bir okulun ihtiyaç duyacağı gerekli tüm ekipmanı öğrencilerin kullanımına sunduklarını söyledi.

Yüksek, TİKA’nın 2011 yılından bu yana hem Somali’de hem de Kenya’daki Somalili mültecilere yönelik birçok projeye imza attığını ve bu projelerin halihazırda devam ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuk ve Yardım Fonunun (UNICEF) 2012 raporuna göre Kenya’da 2,6 milyon yetim çocuk bulunuyor.