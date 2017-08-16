Kenya'da başkanlık seçimi mahkemeye taşınıyor

NAİROBİ (AA) - Kenya'da 8 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden muhalefetin ortak adayı Raila Odinga, seçim sonuçlarını mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Muhalefet partilerinin oluşturduğu Ulusal Süper İttifakı Partisinin (NASA) ortak adayı Odinga, başkent Nairobi'de yaptığı açıklamada, 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirterek, itiraz için Kenya Yüksek Mahkemesine başvurmaya karar verdiklerini söyledi.

Odinga, elektronik seçim sisteminin "hack"lendiğini belirterek "Rakamlarla nasıl oynandığını, Uhuru Kenyatta'nın seçimleri nasıl kazandığını, mahkemede bütün dünyaya göstereceğiz." dedi.

Seçim sonuçlarını "bilgisayar ortamında üretilmiş bir seçim" olarak değerlendiren Odinga, Kenyalıların böyle bir ortamda kazanılan liderliği asla kabul etmeyeceğini ifade etti.

Muhalifler, bilgisayar korsanlarının, seçime bir hafta kala kaçırıldıktan sonra ölü bulunan seçim komisyonu yetkilisi Chris Msando'nun kimlik kartının kullanılarak elektronik seçim sistemine sızıldığını ve veri tabanında hata yaratarak sonuçlara müdahale edildiğini de öne sürüyor.

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC), geçen hafta yaptığı açıklamada, kullanılan oyların yüzde 54,27'sini alan mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yeniden seçildiğini, muhalefetin adayı Odinga'nın ise yüzde 44,74 oy alarak seçimi kaybettiğini duyurmuştu.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından muhalifler, ülke genelinde protesto eylemleri düzenlemiş ve polisin müdahalesi sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.