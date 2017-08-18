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Kenya'da Eş-Şebab saldırısı: 3 ölü

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Lamu eyaletinde bir köye saldıran Eş-Şebab militanlarının 3 kişiyi öldürdükleri bildirildi.Ulusal basına göre, Lamu Emniyet Müdürü Gilber Kitiyo, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının Witu kasabasındaki...

Kenya'da Eş-Şebab saldırısı: 3 ölü

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Lamu eyaletinde bir köye saldıran Eş-Şebab militanlarının 3 kişiyi öldürdükleri bildirildi.

Ulusal basına göre, Lamu Emniyet Müdürü Gilber Kitiyo, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının Witu kasabasındaki Maleli köyüne saldırdıklarını ve 3 köylüyü öldürdükten sonra bazı evleri de ateşe verdiklerini söyledi.

Kitiyo, kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını belirtti.

Eş-Şebab ülkenin kıyı kesimindeki Lamu'da araçların geçiş güzergahlarında sık sık bombalı saldırılar düzenliyor ve köylere saldırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eş-ŞebabKenya
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