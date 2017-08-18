Kenya'da Eş-Şebab saldırısı: 3 ölü

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Lamu eyaletinde bir köye saldıran Eş-Şebab militanlarının 3 kişiyi öldürdükleri bildirildi.
Ulusal basına göre, Lamu Emniyet Müdürü Gilber Kitiyo, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının Witu kasabasındaki Maleli köyüne saldırdıklarını ve 3 köylüyü öldürdükten sonra bazı evleri de ateşe verdiklerini söyledi.
Kitiyo, kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını belirtti.
Eş-Şebab ülkenin kıyı kesimindeki Lamu'da araçların geçiş güzergahlarında sık sık bombalı saldırılar düzenliyor ve köylere saldırıyor.