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Kenya'da Eş-Şebab saldırısı: 5 ölü

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Garissa eyaletinde Eş-Şebab militanlarınca bir polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.Kenya Kuzeydoğu Bölge Koordinatörü Muhammed Salih, yaptığı...

Kenya'da Eş-Şebab saldırısı: 5 ölü

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Garissa eyaletinde Eş-Şebab militanlarınca bir polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya Kuzeydoğu Bölge Koordinatörü Muhammed Salih, yaptığı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin, güneydeki Garissa eyaletinde 7 güvenlik görevlisinin bulunduğu polis aracının geçişi sırasında pusu kurduğunu söyledi.

Salih, sayısı tam olarak tespit edilemeyen çok sayıda militanın yol kenarına döşedikleri mayını polis aracının geçişi sırasında patlatması sonucu 5 polisin öldüğünü ifade etti.

Eş-Şebab'ın mayıs ayından bu yana düzenlediği benzer saldırılarda en az 45 polis memuru yaşamını yitirdi.

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