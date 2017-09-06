Kenya'da köye saldırı: 4 ölü

NAIROBI (AA) - Kenya'nın Lamu eyaletindeki bir köye düzenlenen saldırıda 4 kişinin vurulduktan sonra başları kesilerek öldürdüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lamu Eyaleti Polis Şefi Larry Kieng, Eş-Şebab üyesi olduğu sanılan bir grup saldırganın sabah saatlerinde Lamu'daki bir köye saldırdığını ve dört kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Saldırganların bu dört kişiyi önce vurduğunu ardından başlarını kestiğini kaydeden Kieng, son zamanlarda Eş-Şebab örgütünün saldırılarına maruz kalan bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün yerleştirildiğini belirtti.

Eş-Şebab, ülkenin güneydoğusunda yer alan Lamu'da araçların geçiş güzergahlarında sık sık bombalı saldırılar düzenliyor ve köylere saldırıyor.

Örgüt, geçen ay Lamu eyaletinde bir köye saldırarak 3 kişiyi öldürmüştü.



