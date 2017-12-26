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Kenya'da öğrenciler terör örgütlerine katılmak için ülkelerini terk etti

- Polis raporuna göre, Kenya'da son 2 yılda en az 58 öğrenci, aralarında Eş-Şebab ve DEAŞ'ın bulunduğu terör örgütü gruplarına katılabilmek için eğitim hayatlarını yarıda bırakarak yurt dışına kaçtı

Kenya'da öğrenciler terör örgütlerine katılmak için ülkelerini terk etti

NAİROBİ (AA) - Kenya'da son 2 yılda en az 58 üniversite öğrencisinin çeşitli terör örgütü gruplarına katılmak için okullarını yarıda bırakarak ülke dışına kaçtığı bildirildi.

Ulusal basında yayımlanan polis raporuna göre, geçen yıl 44, bu yıl da 14 üniversite öğrencisi, DEAŞ ve Eş-Şebab gibi terör gruplarına katılmak için Somali, Suriye ve Libya gibi ülkelere gitti.

Raporda, Suriye ve Libya'da DEAŞ örgütüne katılan Kenyalı gençlerin bu ülkelerde terör örgütlerine yönelik operasyonlarda hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu kaydedildi.

Rapora göre, mayıs ayında DEAŞ'a katılmak için Libya'ya gitmeye çalışan 3 Kenyalı, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da yakalandı. Haziran ayında da Eş-Şebab'a katılmak için Somali'ye gitmeye çalışan 5 genç, sınırda yakalanarak gözaltına alındı.

En son Kenya'da üniversite eğitimini yarıda bırakarak Libya'ya kaçan 26 yaşındaki Farah Dagane Hassan ile 25 yaşındaki Hiish Ahmed Ali'nin Libya'da DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlarda öldürüldüğü belirtildi.

Terörle mücadele birimlerinin özellikle Kenya-Somali sınırında olmak üzere yürüttüğü sıkı güvenlik çalışmalarının terör gruplarına katılan gençlerin sayısının azalmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Güvenlik güçleri, birçok eyalette gençleri radikalleştirerek terör örgütlerine katılmalarını sağlayan kişi ve gruplara karşı da operasyonlar düzenliyor.




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Anahtar Kelimeler:
DAEŞEş-ŞebabKenyaöğrenci
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