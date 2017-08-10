"Kenya'da seçimler şeffaf ve yasalara uygun yürütüldü"

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği, Kenya’da 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen genel seçimlerde oy kullanma ve sayma işlemlerinin şeffaf ve yasalara uygun bir şekilde yürütüldüğünü bildirdi.



Afrika Birliği Seçim Gözlem Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, heyetin seçimlerin barışçıl bir ortamda gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyet ifade edilerek, seçim sürecinin yasalara uygun ve şeffaf olarak gerçekleştiği belirtildi.



Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonunun (IEBC) halen oy sayma işlemine devam ettiği aktarılan açıklamada, halkın seçime yüksek oranda katılım gösterdiği vurgulandı. Açıklamada, "Halkın, Afrika Birliği politikalarıyla da uyumlu olan ülke standartlarını karşılayacak şekilde oy kullanması sağlandı." ifadesi kullanıldı.



Seçim günü 43 heyetin 464 oy kullanma yerini ziyaret ettiği ve seçimlerle ilgili her türlü gözlem ve bulguyu anında merkeze aktardığı kaydedilen açıklamada, "Oyların sayılma süreci siyasi parti üyelerinin de katılımıyla şeffaf bir şekilde yapıldı.” değerlendirmesi yer aldı.



Gözlemcilerin ziyaret ettiği tüm oy kullanma merkezlerindeki çalışanların görevlerini yasalara ve seçim düzenlemelerine uygun biçimde yerine getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, heyetin oyların sayılmasına ilişkin bazı endişeleri not aldığı belirtilerek, tüm taraflar, bu endişelere cevap vermek için birlikte çalışmaya davet edildi.

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonunun son verilerine göre, ülke genelindeki toplam 40 bin 883 oy verme merkezinde oyların yüzde 90'dan fazlası sayıldı.

Yaklaşık 20 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Kenyatta sayılan oyların yüzde 54,28'ini, rakibi Odinga ise yüzde 44,84'ünü aldı.

Seçimde, devlet başkanlığının yanı sıra bin 470 milletvekili, 258 senatör, 180 vali ve 16 bin ilçe temsilcisi belirlenecek.



- Sonuçlara müdahale edildi iddiası

Muhalefetin başkan adayı Raila Odinga, bilgisayar korsanlarının, seçimlere günler kala kaçırıldıktan sonra öldürülen seçim komisyonu yetkilisi Chris Msando'nun kimlik kartını kullanarak elektronik seçim sistemine sızıldığını ve veri tabanında hata yaratarak sonuçlara müdahale edildiğini öne sürmüştü.

Genel seçime günler kala ortadan kaybolan IEBC Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birimi Müdür Yardımcısı Chris Msando, 31 Temmuz'da ölü bulunmuştu.