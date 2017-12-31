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Kenya'da trafik kazası

- Yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu en az 36 kişi yaşamını yitirdi

Kenya'da trafik kazası

NAİROBİ (AA) - Kenya'da Nakuru-Eldoret otoyolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti.

Rift Vadisi Trafik Polis Şefi Zero Arome, yerel basına yaptığı açıklamada, Nakuru-Eldoret eyaletleri arasındaki otoyolda dün gece meydana gelen trafik kazasında en az 36 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Arome, kazanın yanlış şeritten giden yolcu otobüsünün karşı taraftan gelen tırla çarpışması sonucu yaşandığını, kazada her iki aracın şoförünün de olay yerinde öldüğünü bildirdi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Arome, kazayla ilgili detaylı incelemenin devam ettiğini kaydetti.

Emniyet yetkilileri ülkede ay başından bu yana trafik kazalarında ölenlerin sayısının 200'e yükseldiğini açıkladı.

Kenya'da şehirler arası yolların tek şeritli olması sıklıkla trafik kazalarına yol açıyor. Ülkede son günlerde yılbaşı tatili dolayısıyla yollarda oluşan yoğunluğun kazaları artırdığı belirtiliyor.

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