Kenya'da Uhuru Kenyatta yeniden devlet başkanı

NAİROBİ (AA) – Kenya’da 8 Ağustos’ta gerçekleştirilen seçimde mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın oyların yüzde 54,27'sini alarak ikinci kez bu göreve seçildiği açıklandı.

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC) Başkanı Wafula Chebukati, başkent Nairobi'deki oy sayım merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Uhuru Kenyatta’nın 8 Ağustos’ta yapılan başkanlık seçiminde 8 milyon 203 bin (yüzde 54,27 ) oy alarak yeniden devlet başkanı seçildiğini söyledi.

Chebukati, seçimlerin adil, güvenilir ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini, uluslararası gözlemcilerin de buna tanıklık ettiğini dile getirdi.

IEBC'nin açıkladığı sonuçlara göre, Jubile İttifakı Partisi lideri Uhuru Kenyatta 8 milyon 203 bin (yüzde 54,27) oy alırken, muhalefetin ortak adayı Raila Odinga oyların 6 milyon 762 binini (yüzde 44,74) alabildi.

Oyların yüzde 50'sinden fazlasını alan Uhuru Kenyatta, ikinci tura gerek kalmadan yeniden devlet başkanı seçildi.

Komisyona göre 19,6 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 15 milyondan fazla kişi oy kullandı.

- "Seçim sonuçlarına itirazda bulunduk"

Seçim sonuçlarının açıklanmasından hemen önce basın toplantısı düzenleyen muhalefet liderleri ise sonuçları boykot edeceklerini açıkladı.

Muhalefetteki Ulusal Süper İttifakı Partisi (NASA) liderlerinden Musalia Mudavadi, seçim sonuçlarına itirazda bulunduklarını belirterek, problemlerin seçim komisyonu tarafından açığa kavuşturulmadığını ve bu nedenle seçim sonuçlarını boykot edeceklerini bildirdi.

NASA partisi üyesi James Orengo da seçimleri başından beri takip eden uluslararası gözlemcileri, Uhuru Kenyatta'nın çıkarları çerçevesinde hareket etmekle suçladı.

- Dördüncüde de olmadı

Muhaliflerin adayı Raila Odinga da seçimin ilk gününden itibaren yaptığı açıklamalarda, seçim sisteminin hacklendiğini, sonuçlara itiraz edeceklerini söylemişti.

Odinga, ülkedeki 5 ana muhalefet partisinin ortak adayı olarak dördüncü kez başkanlık seçimine girmişti.

Kenya anayasasına göre, 14 gün içinde Yüksek Mahkemeye bir itiraz gitmediği takdirde Uhuru Kenyatta yemin ederek görevine başlayacak.