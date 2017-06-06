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Kenya'da yardım görevlilerine bombalı saldırı: 4 ölü

NAİROBİ (AA) - Kenya'da sığınmacıların kaldığı Dadaab kampı yakınlarında yola döşenen mayının patlaması sonucu dört yardım görevlisinin öldüğü bildirildi.Kuzeydoğu Bölge Koordinatörü Muhammed Salih, Garissa eyaletinde Dadaab...

Kenya'da yardım görevlilerine bombalı saldırı: 4 ölü

NAİROBİ (AA) - Kenya'da sığınmacıların kaldığı Dadaab kampı yakınlarında yola döşenen mayının patlaması sonucu dört yardım görevlisinin öldüğü bildirildi.

Kuzeydoğu Bölge Koordinatörü Muhammed Salih, Garissa eyaletinde Dadaab sığınmacı kampı yakınlarında Kenyalı yardım görevlilerini taşıyan aracın yola döşenen mayına çarpması sonucu dört yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Salih, aracın "African Development Solutions" adlı yardım kuruluşuna ait olduğunu belirterek olayın arkasında Eş-Şebab örgütünün bulunduğuna inandıklarını aktardı.

Kenya'da son üç haftada düzenlenen benzer saldırılarda 20'si polis 34 kişi yaşamını yitirdi.

Kenya Polis Şefi Joseph Boinet, saldırıların ardından Eş-Şebab üyelerinin, Somali'deki operasyonlar nedeniyle Kenya'ya kaçmaya çalıştığı açıklamasını yapmıştı.



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Anahtar Kelimeler:
Eş-ŞebabKenyaSaldırı
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