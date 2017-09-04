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Kenya'daki başkanlık seçimi sonuçlarının iptal edilmesi

- Devlet Başkanı Kenyatta ve muhalefetin adayı Odinga 17 Ekim'de tekrarlanacak seçimde, yarışacak

Kenya'daki başkanlık seçimi sonuçlarının iptal edilmesi

NAIROBI (AA) - Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC), sonuçları iptal edilen 8 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçiminin, 17 Ekim'de tekrarlanacağını açıkladı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin sonuçlarını iptal ettiği seçimin 17 Ekim'de yeniden yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, seçimde mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile muhalefetin adayı Raila Odinga'nın yarışacağı kaydedildi.

Geçen ay gerçekleştirilen seçimde, devlet başkanlığı için yarışan muhalefetin adayı Ekuru Aukot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sadece iki adayın yarışmasına tepki göstererek, mahkemeye başvuracağını açıklamıştı.

IEBC, 8 Ağustos'taki seçimde, kullanılan oyların yüzde 54,27'sini alan Kenyatta'nın yeniden seçildiğini, muhalefetin adayı Odinga'nın da yüzde 44,74'te kaldığını duyurmuştu.

Odinga da bilgisayar korsanlarının elektronik seçime müdahale ettiğini iddia etmişti. Odinga, korsanların sonuçları Kenyatta lehine manipüle ettiğini savunarak, Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Kenyatta'nın galip ilan edildiği seçimlerin geçersiz sayıldığına karar vermişti. Karar, mahkeme üyesi 6 yargıçtan 4'ünün lehte oyuyla alındı. Mahkeme, seçimlerde "düzensizlikler" olduğuna hükmetmişti.

Mahkeme kararının ardından Devlet Başkanı Kenyatta, seçimi kazanması halinde yargı sistemini değiştireceğinin sözünü vermişti.

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