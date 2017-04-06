Kenya'daki kuraklıkla mücadeleye destek çağrısı

NAİROBİ (AA) - Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Deniz Eke, Türk Kızılayının, Kenya halkının kuraklıkla mücadelesine destek için yardım kampanyası başlattığını belirterek "Halen 250 bini çocuk, 4 milyon Kenyalının acil yardıma ihtiyacı var." dedi.

Eke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kenya'da hükümetin, 23 eyalette yaklaşık 1 yıldır süren ve 4 milyondan fazla kişiyi etkileyen kuraklıktan dolayı "ulusal afet" ilan ettiğini hatırlattı.

Kenya'nın, Doğu Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olduğuna dikkati çeken Eke, şunları kaydetti:

"Halen 250 bini çocuk, 4 milyon Kenyalının acil yardıma ihtiyacı var. Kenya hükümeti, ülkedeki kuraklığın kıtlığa dönüşmemesi ve ölümlere yol açmaması için imkanlar ölçüsünde gayret sarf ediyor. Ancak uluslararası toplumun etkin desteğine ihtiyaç var. Ülkemiz konuya duyarsız kalmamış ve Doğu Afrika'daki kuraklık için Kızılayın öncülüğünde ulusal yardım kampanyası başlatmıştır.

Vatandaşlarımızı ve bilhassa iş adamlarımızı Kenya'nın kuraklıkla mücadelesine destek olmaya ve kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Bugün yapacağımız mütevazı yardımlarla vuku bulabilecek can kayıplarının önüne geçilebilecektir."

Öte yandan Kenya hükümetinin verdiği bilgiye göre, ülkedeki susuzluk ve gıda sorunu kuraklık nedeniyle gün geçtikçe artıyor.

Ülkenin bazı bölgelerinde halkın suya erişebilmek için kilometrelerce yürümesi gerekirken kimi bölgelerde de gıda fiyatlarındaki artış yüzde 20'yi geçti. Ülkenin 10 farklı bölgesinde kuraklık kaynaklı hayvan ölümleri de görülüyor.