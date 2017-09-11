NAIROBI (AA) - Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkede 17 Ekim'de düzenlenecek devlet başkanı seçimindeki rakibi Raila Odinga'nın seçimi kazansa bile hükümet işlerini yürütemeyeceğini savundu.

Başkent Nairobi'deki bir toplantıda konuşan Kenyatta, "Korkmaya gerek yok. Odinga başkan seçilse bile biz çoğunluğa sahibiz. Odinga, hükümet işlerini yürütemeyecek ve biz üç ay içinde onu Başkanlık Sarayından uzaklaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Muhalif vekillerin parlamento açılışını boykot kararlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kenyatta, "Parlamentonun resmi açılışını boykot edeceklerini söylediler, biz de onlara diyoruz ki, Aferin. Ulusal parlamentodan ve senatodan yasa tasarılarını geçireceğiz." diye konuştu.

Kenyatta ayrıca, parlamentoda, Odinga taraftarları olmadan anayasayı bile değiştirebileceklerini, üçte ikilik çoğunluğu sağlamak için ise sadece 13 üye eksikleri olduğunu hatırlattı.

Ülkede 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen devlet başkanı seçiminin iptal edilerek tekrarlanması istenmiş, yerel seçim ile parlamento seçimi sonuçları ise geçerli sayılmıştı.

Seçimde, oyların yüzde 54,27'sini alan Kenyatta'nın yeniden seçildiği, muhalefetin adayı Odinga'nın da yüzde 44,74'te kaldığı açıklanmıştı.

Odinga da bilgisayar korsanlarının elektronik seçime müdahale ettiğini öne sürmüştü. Odinga, korsanların sonuçları Kenyatta lehine manipüle ettiğini savunarak, Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Kenyatta'nın galip ilan edildiği seçimlerin geçersiz sayılmasına karar vermişti. Karar, mahkeme üyesi 6 yargıçtan 4'ünün lehte oyuyla alınmış, seçimlerde "düzensizlikler" olduğuna hükmedilmişti.

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC), geçen haftalarda yaptığı açıklamada, devlet başkanlığı seçiminin 17 Ekim'de tekrarlanacağını duyurmuş, seçimde sadece mevcut Devlet Başkanı Kenyatta ile Odinga'nın yarışacağını bildirmişti.

