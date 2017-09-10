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Kepçenin patlattığı boru mahalleyi sular altında bıraktı

- Kars'ta mahalle sakininin kiraladığı kepçe ile açmaya çalıştığı kanal çalışması nedeniyle su borusu patlayınca sokak trafiğe kapatıldı

Kepçenin patlattığı boru mahalleyi sular altında bıraktı

KARS (AA) - Kars'ta bir vatandaşın kiraladığı kepçe ile kanal açtırmaya çalıştığı sokakta su borusu patladı. Bazı evlerin bodrum katları ile bir aracın sular altında kaldığı sokak trafiğe kapatıldı.

Şehitler Mahallesi Teyyare Sokak'ta ikamet eden Murat Bulut, evine su tesisatı döşetmek için kepçe kiraladı. Kepçe ile çalışma yürütülürken aynı noktada bulunan su borusu patladı.

Mahallenin bir kısmı kısa sürede sular altında kalırken, 2. Teyyare Sokak'ta park halindeki Erdal Bilek'a ait otomobilin içine de su doldu. Sokağı kaplayan sular, bazı evlerin bodrum katlarına da girdi.

Mahalle sakinleri kendi çabalarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Su borusunun patladığı Teyyare Sokak ise trafiğe kapatıldı.

Murat Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada,15 günden beri tesisatı yapmak için çaba sarf ettiğini belirterek, "Her gün belediyeyi aradım, oradan fen işlerine gittim, en sonunda 'git kendin yap' dediler. Sonra tüm izinlerimi aldım. İki gündür kepçe geliyor, bir doğalgaz bir su borusunu patlatıyor." dedi.

Erdal Bilek ise evinin yakınına park ettiği aracının sular altında kaldığını dile getirerek, "Aracımızı olduğu yerden çıkarttık. Belediyeyi aradık onlar da diyor ki su kesilsin ondan sonra geliriz. İşlerimizle baş başa kaldık." diye konuştu.


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KarsSu Baskını
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