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Kepek yüklü kamyonda 272 kilogram esrar ele geçirildi

MARDİN (AA) - Kayseri'de kepek yüklü kamyonda yapılan aramada, 272 kilogram esrar ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mardin'de oturan Abdulvahap E. ve Osman E'nin Kayseri'den batı illerine yüklü miktarda...

Kepek yüklü kamyonda 272 kilogram esrar ele geçirildi

MARDİN (AA) - Kayseri'de kepek yüklü kamyonda yapılan aramada, 272 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mardin'de oturan Abdulvahap E. ve Osman E'nin Kayseri'den batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirlemeleri üzerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile çalışma başlattı.

Kayseri girişinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince durdurulan kepek yüklü kamyonda, kepek çuvalların arasına gizlenmiş 11 çuval içerisinde 272 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve Mardin'e getirilen 2 zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


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Anahtar Kelimeler:
EsrarKamyonKepekUyuşturucu
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