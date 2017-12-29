Kepsut Cezaevindeki ölüm olayıyla ilgili soruşturma

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığından, Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 1 Ocak'taki ölüm olayında kastı veya ihmali bulunduğu düşünülen ceza infaz kurumu personeli ile belirlenen diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarındaki haberler üzerine olayla ilgili Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma işlemlerine başlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, kurum görevlileri ve olayın failleri olabileceği değerlendirilen koğuş sakini hükümlü ve tutuklularla ilgili soruşturma sonucu, görevliler hakkında Başsavcılık tarafından 24 Kasım'da ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ifade edildi.

Müştekiler vekilinin 4 Aralık'taki itiraz başvurusu üzerine Balıkesir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, ceza infaz kurumu personeli hakkındaki ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayda kastı veya ihmali olduğu düşünülen ceza infaz kurumu personeli ile belirlenen diğer şüpheliler hakkında Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2017/1 sayılı soruşturma, halen devam etmektedir. Ayrıca, Adalet Bakanlığı tarafından konuyla ilgili müfettiş de görevlendirilmiştir."