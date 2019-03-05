Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin Avustralya ÇEVKO endonezya
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı

Kerevitaş, 2018 finansal sonuçlarını açıkladı

- 2018'de 2,4 milyar TL ciroya ulaşan Kerevitaş, 2017 yılında 185,5 milyon TL olan FAVÖK'ü 343,6 milyon TL'ye, brüt karını da yüzde 36,1 artışla 562,9 milyon TL'ye çıkardı - KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin geçen yıl konsolide net zararı 34 milyon 570 bin lira oldu

Kerevitaş, 2018 finansal sonuçlarını açıkladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Kerevitaş, geçen yıl 2,4 milyar TL ciro, 562,9 milyon TL brüt kar ve 34,5 milyon konsolide net zarar açıkladı.

Kerevitaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2018 yılı finansal sonuçları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyuruldu.

Şirketin 2018 cirosu, 2,4 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK ise 2017'ye göre yüzde 85,2 arttı ve elde edilen FAVÖK geliri 343,6 milyon TL oldu.

Kerevitaş’ın brüt karı, 2017 yılına göre yüzde 36,1 artarak 562,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin geçen yıl konsolide net zararı 34 milyon 570 bin lira oldu.

Şirketin dondurulmuş gıda ve konserve iş biriminde 2018'de FAVÖK yüzdesi 6,4'den 15,5'e yükselirken, dondurulmuş gıda iş kolunda net ciro yüzde 15,6 arttı. Brüt kar ise 218,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yağ iş kolunda FAVÖK marjı yüzde 8,1'den yüzde 13,4'e yükseldi. Brüt kar ise yüzde 31'lik artışla 344,1 milyon TL oldu.


- İhracat büyümeye katkı sağladı


Kerevitaş'ın 2018 yılında gerçekleştirdiği ihracat, büyümesine katkı sağlarken, şirket 2018 boyunca hem dondurulmuş gıdada hem de margarinde güçlü pazar liderliğini korudu. 2 bin 200'ü aşan çalışanıyla, 6 kıtada, 70'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Kerevitaş, odaklanılan pazarlarda markaların pazar payını büyütürken, yeni pazarlara açılma konusunda da önemli adımlar attı.

Özellikle Orta Doğu pazarına hem margarin hem de dondurulmuş gıda ve konserve ihraç eden Kerevitaş, yeni ürünleriyle 2017'ye göre ihracatta yüzde 20'nin üzerinde önemli bir ivme yakaladı.

SuperFresh'in aldığı Turquality desteğiyle, ihracatta ve karlılıkta yakalanan artışın 2019'da da devam etmesi hedefleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kerevitas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5