Kerkük İl Meclis Başkanı için

KERKÜK (AA) - Irak Kerkük İl Meclisi'ndeki Türkmen ve Araplar, merkezi hükümetin kararlarına uymayarak mensubu olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) talimatı doğrultusunda hareket etmekle suçladıkları İl Meclis Başkanı Rebvar Talabani'nin görevden alınmasını istedi.

Kerkük İl Meclisi Üyesi Kasım Hamza, mecliste düzenlediği basın toplantısında, ''Kerkük İl Başkanı Rebvar Talabani'nin görevden alınması gerekiyor.'' ifadesini kullandı.

Görevi süresince Talabani'nin Kerkük ile Bağdat hükümeti arasında sorunlara yol açan kararlara imza attığını söyleyen Hamza, ''Görevi boyunca mensubu olduğu siyasi partinin talimatı doğrultusunda kararlar alan Talabani, bir aydan bu yana mesai yapmıyor.'' dedi.

Kerkük İl Meclis Başkanlığı koltuğunun boş kalmaması gerektiğini vurgulayan Hamza, ''Talabani'nin görevini, geçici olarak bir Türkmen üyenin yerine getirmesini ön görüyoruz. Meclis tatil edilmemeli, halka hizmet götürecek çalışmaların yürürlüğe girebilmesi için onaylanmayı bekleyen kararlar var.'' diye konuştu.

Kerkük İl Meclisi'ndeki Kürt grubu üyelerinin, meclis toplantılarının kent dışında yapılması talebine ilişkin ise Hamza, ''Kerkük İl Meclisi toplantılarının Kerkük dışında gerçekleşmesi yasal değildir.'' ifadesini kullandı.



