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Kerkük İl Meclisinden "referanduma katılma" kararı

KERKÜK (AA) - Kerkük İl Meclisi, Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda kentin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuna katılması kararını aldı. AA muhabirine konuşan Kerkük İl Meclisi...

Kerkük İl Meclisinden

KERKÜK (AA) - Kerkük İl Meclisi, Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda kentin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuna katılması kararını aldı.

AA muhabirine konuşan Kerkük İl Meclisi Türkmen Grubu üyesi Ali Mehdi, "Meclis, 24 üyenin katılımıyla düzenlediği oturumda kentin de IKBY referandumuna katılması yönünde karar aldı." dedi.

Türkmen ve Arap üyelerin söz konusu oturumu boykot ederek katılmadığını belirten Mehdi, "Karara itirazımızı, Irak Anayasa ve İdari Mahkemesi'ne başvurarak ileteceğiz." diye konuştu.

Kerkük İl Meclisinde Kürtlerin 26, Türkmenlerin 9, Arapların da 6 üyesi bulunuyor.

- Kerkük'ün statüsü

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali sırasında Kürt güçleri, Kerkük'ü fiilen ele geçirmiş, kente yoğun bir Kürt göçü yaşanmıştı. 2005 yılında yazılan Irak anayasasının 140. maddesine göre, Kerkük'ün statüsü devrik lider Saddam Hüseyin döneminde Kerkük'ten zorla göç ettirilenlerin geri dönmesi, ardından Kerkük'te nüfus sayımı yapılması ve kentin statüsü hakkında bir referanduma gidilerek nihai durumun belirlenmesi olarak öngörülüyordu. Ancak çeşitli nedenler ve anlaşmazlıklar sebebiyle bu madde henüz uygulanamadı.

Bağdat, Kerkük'ün idari olarak merkezi yönetime bağlı olduğunu belirtirken, Kürtler ve özellikle kentte hakimiyet süren Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kerkük'ün IKBY'ye ilhak edilmesini talep ediyor.

Türkmenler ise buna karşı çıkarak, Kerkük'ün özel bir statüye sahip olmasını istiyor. Kent nüfusu büyük ölçüde Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşuyor.

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IKBYIrakKerkük
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