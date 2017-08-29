Kerkük İl Meclisi'nin

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı Hasan Turan, Kerkük İl Meclisi'nde Kürt üyelerin tek taraflı kararıyla alınan referandum kararının anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Kerkük milletvekili Turan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuna katılma yönünde İl Meclisi'nde alınan tek taraflı kararı Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Kararın Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda alındığını vurgulayan Turan, "Kürt grubunun aldığı tek taraflı karar anayasaya aykırıdır. Hiçbir yasal zemini bulunmayan bu kararı tanımıyoruz. Kerkük'te referandum yapılmasının hiçbir meşruiyeti olmaz. Kararın iptali için de tüm hukuki yolları deneyeceğiz." dedi.

Kerkük İl Meclisi'ndeki Kürt grubunun kentteki kardeşlik ruhundan gittikçe uzaklaştığına dikkati çeken Turan, söz konusu kararın Kerkük'te yeni sorunların yaşanmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

- "İbadi acilen devreye girmeli"

Türkmen milletvekili Turan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Cumhurbaşkanı Fuad Masum'a çağrı yaparak, "Bu riskli kararın uygulanmaması için İbadi'nin acilen devreye girmesi gerekir. Cumhurbaşkanı da anayasanın koruyucusudur. Konuya acilen müdahale etmeli." diye konuştu.

Hasan Turan, her şeye rağmen Kerkük'te böyle bir adım atılması hâlinde Türkmenlerin söz konusu referandumu boykot edeceklerini dile getirdi.

Kerkük İl Meclisi'ndeki Kürt grubu, Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği bugünkü oturumda kentin, IKBY'nin 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuna katılması için tek taraflı karar almıştı.