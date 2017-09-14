Kerkük Valisi Kerim'in görevden alınması

KERKÜK (AA) - Irak meclisinin kararıyla görevinden azledilen Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, kararın "yasal olmadığını" söyledi.

Kerim yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük İl Meclisinin 34 sayılı kanununa göre çalıştığını, söz konusu kanunun ise valiyi tayin ve azil görevini sadece İl Meclisine verdiğini belirtti.

"Karar yasal değil. Güvenoyunu, Kerkük İl Meclisinden aldım. Azlimi de ancak bu kurum yapabilir." ifadelerini kullanan Kerim, Irak meclisi ya da Başbakanı'nın kendisini görevden alamayacağını vurguladı.

Görevden alınan Kerim, "belirli bir grup tarafından yapılan" oylamanın, Kerkük sakinlerine referanduma katılım çağrısı yapmasının ardından gerçekleştiğini kaydetti.

Irak meclisi, bugün düzenlediği oturumda Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i görevinden azletme kararı almıştı.