Kerkük'te 70 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi 70 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Albay Hattab Ömer, düzenlediği basın toplantısında, "Kent merkezinde yer alan 1 Haziran Semti'ne güvenlik güçlerimizin düzenlediği operasyonda 70 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birisinin DEAŞ üyesi olduğunu itiraf ettiğini belirten Ömer, "Diğer şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor." dedi.

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan kişilerin Kerkük'e giriş kayıtlarının olmadığına dikkati çeken Ömer, "Şüphelilerin nasıl ve kimlerin aracılığıyla kente geldiklerini araştırıyoruz." diye konuştu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Turan, dün düzenlediği basın toplantısında, Kerkük'te güvenlik tehlikesinin olduğunu belirterek, "Kerkük'teki polis ve diğer güvenlik güçleri yetersiz durumda." demişti.