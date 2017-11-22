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Kerkük'te faili meçhuller yeniden incelenecek

- Kerkük Operasyonlar Komutanı Umran: - "Kerkük'te 2003'ten bu yana işlenen faili meçhul cinayet ve adam kaçırma olayları, Yüksek Yargı Meclisi tarafından kurulan bir komisyon tarafından yeniden incelenecek"

Kerkük'te faili meçhuller yeniden incelenecek

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde 2003 yılından bu yana işlenen faili meçhul cinayet ve adam kaçırma olaylarının yeniden inceleneceği bildirildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Ali Umran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'te 2003'ten bu yana işlenen faili meçhul cinayet ve adam kaçırma olayları, Yüksek Yargı Meclisi tarafından kurulan bir komisyon tarafından yeniden incelenecek.'' dedi.

Özellikle Bağdat yönetiminin Kerkük'te güvenliği sağlamadan önceki dönemlerdeki siyasi partilere ait silahlı güçler tarafından işlenen yasa dışı tüm eylemlerin titiz bir şekilde inceleneceğine vurgu yapan Umran, ''Mağdur ve mağdur yakınları, oluşturulan komisyona şikayetlerini ellerindeki belgelerle sunabilecekler. Şikayetler doğrultusunda yasal çerçevede atılması gereken tüm adımlar atılacaktır.'' diye konuştu.

Umran, Kerkük'te Irak yasalarına ve insan haklarına aykırı işlenen tüm suçların detaylı bir şekilde inceleneceğini sözlerine ekledi.

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