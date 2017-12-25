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Kerkük'te geniş çaplı terör operasyonu

- Kerkük Operasyonlar Komutanı Umran: "Kerkük'ün güneyindeki Sadiye köyü ve Beşir kasabası yakınlarında 6 DEAŞ militanı öldürüldü"

Kerkük'te geniş çaplı terör operasyonu

KERKÜK (AA) - Irak'ta Kerkük kentinin güneyinde terör gruplarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve 6 DEAŞ militanının öldürüldüğü belirtildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Ali Umran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu bölgede son bir hafta içinde terör ve cinayet olaylarının arttığına işaret ederek, "Özellikle dün bölgede bir polis müdürü ve oğlunun öldürülmesi üzerine geniş çaplı operasyon başlattık. Kerkük'ün güneyindeki Sadiye köyü ve Beşir kasabası yakınlarında 6 DEAŞ militanı öldürüldü." dedi.

Kerkük kent merkezinde olduğu gibi çevredeki köy ve kasabalarda da güvenliği en iyi şekilde sağlamayı hedeflediklerini belirten Umran, operasyona ordu, federal polis güçleri ve terörle mücadele ekiplerinin katıldığını söyledi.

Iraklı komutan, "Bu sefer bölge ve bölge halkı için tehdit oluşturan tüm terör unsurlarını ortadan kaldırmakta kararlıyız. Kerkük'ün güneyindeki dere ve tepelerde gizlenen DEAŞ militanlarını yok edeceğiz." diye konuştu.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

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DEAŞKerkükTerör
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