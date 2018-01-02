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Kerkük'te, Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu öldürüldü

-Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kamil: -''Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Abdulmaksut, faili meçhul silahlı saldırıda öldürüldü''

Kerkük'te, Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu öldürüldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut, faili meçhul silahlı saldırıda öldürüldü.'' ifadesini kullandı.

Kamil, ''Olayın terör saldırısı olduğunu tahmin ediyoruz. Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırganlar kullandıkları araçtan otomatik silahlarla ateş açıp kaçmışlar.'' şeklinde konuştu.



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Anahtar Kelimeler:
Irak Türkmen CephesiKerkükSuikast
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