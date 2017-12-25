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Kerkük'te polis müdürüne suikast

- Kerkük'te DEAŞ militanlarının silahlı saldırısı sonucu bir karakolun müdürü ile oğlu yaşamını yitirdi

Kerkük'te polis müdürüne suikast

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde bir karakolun müdürü ile oğlunun, bölgedeki DEAŞ militanlarının uyuyan hücreleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Rıyad nahiyesine bağlı Şeria Polis Karakolu Müdürü Fadıl es-Sebavi ile oğlunun aşkam saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Ömer, saldırıyı DEAŞ militanlarının gerçekleştirdiğini ifade etti. Bölgenin Irak ordusu tarafından kurtarılmasına rağmen hala bazı yerlerde DEAŞ militanlarının olduğunu kaydeden Ömer, bölge tam temizlenmeden tehlikenin devam edeceğini vurguladı.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

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