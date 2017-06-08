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Kerkük'te ramazan gecelerinin eğlencesi "sini zarf" oyunu

- Türkmenlerin geleneksel "sini zarf" oyunu, Kerkük'te ramazan geceleri her kesimden insanı buluşturuyor - Çayhanelerde Kerkük türküleri eşliğinde oynanan oyun, sahura kadar devam ediyor

Kerkük'te ramazan gecelerinin eğlencesi

KERKÜK ( AA ) - ALİ MUKARREM GARİP - Iraklı Türkmenlerin geleneksel "sini zarf" oyunu, Kerkük'te ramazan gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi olarak her kesimden insanı bir araya getiriyor.

Kerkük'te teravih namazından sonra çayhanelerde toplanan vatandaşlar, ramazan ayına özel "sini zarf" oyununa başlıyor. Kerkük türküleri eşliğinde oynanan oyun, sahura kadar devam ediyor.

Geleneksel oyunda iki takım bulunuyor. Takımlardan biri, sini üzerindeki 11 fincandan birine "zarf" denilen boncuk yerleştiriyor. Diğer takımın oyuncuları ise fincan altındaki "zarfı" bulmaya çalışıyor.

- 127 yıllık çayhanede geleneksel "sini zarf" oyunu

Kerkük'ün eski semtlerinden Musalla'daki çayhanenin işletmecisi Nazım Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sini zarf" oyununun Kerkük'te ramazan gecelerinin geleneksel eğlencesi olduğunu söyledi.

Oyunun her kesimden insanı bir araya getirdiğini belirten Demirci, "İftar ve teravih namazından hemen sonra Kerkük'ün birçok semtinden vatandaşlar, sini zarf oyunu oynamak için çayhaneye akın ederler." dedi.

İşlettiği çayhanenin de sini zarf oyunu gibi köklü bir geçmişi olduğunu vurgulayan Demirci, "Ramazan gecelerinde 127 yıllık bir tarihe sahip olan Musalla çayhanesi, halkın yanı sıra siyasiler, seçkinler, sanatçı ve tüm kesimlerin buluştuğu bir mekan olur. Burada Türkmen, Kürt, Arap ve her kesimden vatandaşı görmek mümkün." diye konuştu.

- Oyun sahura kadar sürüyor

Çayhanenin müdavimlerinden Kerküklü Türkeş Muhtar da Türkmenlerin geleneksel "sini zarf" oyununun unutulmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhtar, "Kerkük'ün ramazan kültürünün bir parçası olan sini zarf oyunu Kerkük türküleri eşliğinde oynanır. Bu oyun Tuzhurmatu, Erbil, Altunköprü ve Kerkük'te hala oynanmaya devam ediyor." dedi.

Ramazan gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi oyunun sahura kadar sürdüğünü aktaran Muhtar, "Akşam saatlerinden itibaren çayhanelere akın eden sini zarf sevenler, sahur yemeğini de burada yerler. Davul zurnacılar da güzel nağmeleriyle geceye katılır." diye konuştu.


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"sini Zarf" OyunuIraklı TürkmenlerKerkükMusalla Semti
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