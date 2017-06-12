Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu

Kerkük'te sahur sofralarının vazgeçilmezi: "kelle paça"

-Zengin besin değeri ve müdavimleriyle bilinen kelle paça çorbası, Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayında sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor -Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Kerkük kentinde birçok vatandaş sahurda kelle paça içmek için lokantalara akın ediyor -Kerküklü Nevzat: "Sahurda kelle paça içmek tok tutuyor. Bu yüzden ramazan başından bu yana neredeyse her sahurda buraya geliyorum"

Kerkük'te sahur sofralarının vazgeçilmezi:

KERKÜK (AA) - Zengin besin değeri ve müdavimleriyle bilinen kelle paça çorbası, Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayında sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor.

Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Kerkük kentinde birçok vatandaş, sahurda kelle paça içmek için lokantalara akın ediyor.

Her ne kadar hazırlanmasında meşakkat olsa da Türk mutfağında ayrı bir yere sahip kelle paça, Kerkük'te sahur sofralarını süslüyor. Bazı lokantalar günün belirli saatlerinde sadece kelle paça hizmeti sunuyor.

Küçükbaş hayvanların baş ve ayak kısımlarının birtakım işlemlerden geçmesiyle elde edilen kelle paça çorbasının tüketimi zengin besin değeri nedeniyle uzmanlarca tavsiye ediliyor.

Kerkük kent merkezinin Musalla Mahallesi'nde lokanta işleten Hamit İzzet, AA muhabirine, "Özellikle ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftardan sonra ve sahurda müşterilerin akınına uğruyoruz." dedi.

Baba mesleği lokantacılığı 30 yıldır yürüttüğünü söyleyen İzzet, her yıl sahurda işlerinin yoğun olduğunu belirtti.

Ramazan ayında halkın geleneksel tatlara oldukça rağbet gösterdiğini ifade eden İzzet, "Yoğunluktan dolayı, iftar sonrası lokantayı kapatmıyoruz. Özellikle gece yarısından itibaren ezan vaktine kadar müşterilere daha iyi hizmet sunmak için çalışan sayısını 5'ten 10'a çıkardım.'' diye konuştu.

Sahurda kelle paça içmeye gelen Kerküklü Ümit Nevzat ise, "Hamit ustanın kelle paçası oldukça lezzetli. Sahurda kelle paça içmek tok tutuyor. Bu yüzden ramazan başından bu yana neredeyse her sahurda buraya geliyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
IrakKelle PaçaKerkükSahur Sofraları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5