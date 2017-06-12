Kerkük'te sahur sofralarının vazgeçilmezi:

KERKÜK (AA) - Zengin besin değeri ve müdavimleriyle bilinen kelle paça çorbası, Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayında sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor.

Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Kerkük kentinde birçok vatandaş, sahurda kelle paça içmek için lokantalara akın ediyor.

Her ne kadar hazırlanmasında meşakkat olsa da Türk mutfağında ayrı bir yere sahip kelle paça, Kerkük'te sahur sofralarını süslüyor. Bazı lokantalar günün belirli saatlerinde sadece kelle paça hizmeti sunuyor.

Küçükbaş hayvanların baş ve ayak kısımlarının birtakım işlemlerden geçmesiyle elde edilen kelle paça çorbasının tüketimi zengin besin değeri nedeniyle uzmanlarca tavsiye ediliyor.

Kerkük kent merkezinin Musalla Mahallesi'nde lokanta işleten Hamit İzzet, AA muhabirine, "Özellikle ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftardan sonra ve sahurda müşterilerin akınına uğruyoruz." dedi.

Baba mesleği lokantacılığı 30 yıldır yürüttüğünü söyleyen İzzet, her yıl sahurda işlerinin yoğun olduğunu belirtti.

Ramazan ayında halkın geleneksel tatlara oldukça rağbet gösterdiğini ifade eden İzzet, "Yoğunluktan dolayı, iftar sonrası lokantayı kapatmıyoruz. Özellikle gece yarısından itibaren ezan vaktine kadar müşterilere daha iyi hizmet sunmak için çalışan sayısını 5'ten 10'a çıkardım.'' diye konuştu.

Sahurda kelle paça içmeye gelen Kerküklü Ümit Nevzat ise, "Hamit ustanın kelle paçası oldukça lezzetli. Sahurda kelle paça içmek tok tutuyor. Bu yüzden ramazan başından bu yana neredeyse her sahurda buraya geliyorum." ifadelerini kullandı.