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Kerkük'te Türkmen yetkilinin öldürülmesi

- Kerkük Milletvekili Turan: "İbadi'yi, ITC yetkilisi Alaaddin Abdulmaksut Salihi'ye düzenlenen saldırının arkasında kimlerin bulunduğunun ortaya çıkarılması için acilen Kerkük'e bir inceleme komitesi göndermeye çağırıyorum" - ITC Başkanı Salihi: "Bize kanla mesaj vermek isteyenler bedelini hukuk yoluyla ödeyecek"

Kerkük'te Türkmen yetkilinin öldürülmesi

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Türkmen milletvekilleri, Başbakan Haydar el-İbadi'den dün öldürülen Irak Türkmen Cephesi (ITC) yetkilisi Alaaddin Abdulmaksut Salihi'nin katillerinin bir an önce bulunmasını istedi.

Kerkük Milletvekili Hasan Turan, başkent Bağdat'ta Türkmen milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, "Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Haydar el-İbadi'yi, ITC yetkilisi Alaaddin Abdulmaksut Salihi'ye düzenlenen saldırının arkasında kimlerin bulunduğunun ortaya çıkarılması için acilen Kerkük'e bir inceleme komitesi göndermeye çağırıyorum." dedi.

Salihi'nin öldürülmesinden önce de Kerkük'te ITC'ye ait binalar ile sivillerin evlerine yönelik saldırılar düzenlendiğini hatırlatan Turan, kentteki uyuyan hücrelerin açığa çıkarılmasını istedi.

- "Kanla mesaj verenler, bedelini hukuk yoluyla ödeyecek"

Öte yandan ITC Başkanı Erşet Salihi de saldırıların kendilerini yıldıramayacağını belirtti.

Salihi, "Bu tür eylemler ne Türkmen halkı ne de biz siyasetçilere geri adım attıracak. Türkmen milleti bayrak krizi ve referanduma (IKBY referandumu) hayır dedi. Bunların (saldırı) olacağını bekliyorduk. Ancak bize kanla mesaj vermek isteyenler bedelini hukuk yoluyla ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Irak'ın Kerkük kentindeki ITC askeri bölge sorumlusu Alaaddin Abdulmaksut Salihi, dün kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.



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Anahtar Kelimeler:
IrakIrak Türkmen CephesiITC
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