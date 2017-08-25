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Kerkük'teki Araplara yönelik ihlaller

- Irak Güçler Birliği Koalisyonu: "Kerkük'teki Araplar, planlı ve sürekli şekilde kaçırma, öldürme, taciz ve evlerinin yakılması eylemleriyle karşı karşıya bulunuyor" "Kürt güvenlik güçlerinin yaşanan bu suç eylemlerine karşı harekete geçmemesi söz konusu silahlı gruplarla koordinasyon içerisinde olduğunu gösteriyor"

Kerkük'teki Araplara yönelik ihlaller

BAĞDAT (AA) - Irak meclisindeki en büyük Sünni grup olan Güçler Birliği Koalisyonu, Kerkük'teki Araplara yönelik ihlaller karşısında Kürt güvenlik güçlerinin sessiz kalmasının "iş birliği" ihtimalini akıllara getirdiğini belirtti.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük'teki Araplar, planlı ve sürekli şekilde kaçırma, öldürme, taciz ve evlerinin yakılması eylemleriyle karşı karşıya bulunuyor. Bu, kentten uzaklaştırılmalarını amaçlayan bir suç planıdır." denildi.

Açıklamada, kentteki Kürt güvenlik güçlerinin bilgisi dahilindeki silahlı grupların 4 Arap kadını kaçırdığı daha sonra ikisinin cesedinin bulunduğu, diğer iki kadının akıbetinin de belirsiz olduğu kaydedildi.

Kerkük'te Kürt güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunan bazı bölgelerde de Arapların evlerinin yakıldığı ve halkın bu bölgelerden sürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Kürt güvenlik güçlerinin yaşanan bu suç eylemlerine karşı harekete geçmemesi, söz konusu silahlı gruplarla koordinasyon içerisinde olduğunu gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Sünni koalisyon, Kerkük'teki Araplara yapılanlardan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) sorumlu tutarak, yaşananların kötü sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

- Bağdat'a "ortak güvenlik mekanizması" çağrısı

Bağdat'taki merkezi hükümete de olaya "acil müdahale etme" çağrısı yapan Sünni koalisyon, kentteki güvenlik mekanizmasının Bağdat ve IKBY arasında paylaşılmasını talep etti.

Koalisyon, Kerkük'teki Arap vatandaşlara yönelik işlenen suç eylemlerinin belgeleriyle Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi'ne de aktarılacağını bildirdi.



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Anahtar Kelimeler:
IrakKerkükSünni Arap
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