Kerkük'teki Türkmenler Barzani'nin toplantısını boykot etti

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC), Kerkük'e gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin kentteki etnik ve dini unsurlarla yaptığı toplantıyı boykot ettiği bildirildi.

ITC Başkan Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili Hasan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük İl Meclisi'ndeki Türkmen üyeler, Barzani'nin başkanlığında yapılan toplantıyı boykot ederek katılmadı." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılmama kararıyla Barzani'ye karşı tavırlarını net bir şekilde ortaya koyduklarını belirten Turan, "Kerkük ve statüsü tartışmalı diğer bölgelerde referandumun yapılmasına karşı olduğumuzu açık bir şekilde ortaya koyduk." dedi.

Turhan, Kerkük'ün daha fazla gerginliğe değil, istikrara ihtiyacının olduğunun altını çizdi.

Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada "bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını" ifade etmişti.

Irak meclisi, bugün yaptığı oylamada IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği "bağımsızlık referandumunu" reddetmişti.



