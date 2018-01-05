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Kerkük'ün güneyinde 40 DEAŞ militanı öldürüldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ hücrelerine yönelik başlatılan operasyonda 40 militanın öldürüldüğü, 11'inin gözaltına alındığı belirtildi.Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi...

Kerkük'ün güneyinde 40 DEAŞ militanı öldürüldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ hücrelerine yönelik başlatılan operasyonda 40 militanın öldürüldüğü, 11'inin gözaltına alındığı belirtildi.

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Son iki gündür, Kerkük'ün güneyinde başlatılan operasyonda 40 DEAŞ militanı öldürüldü, 11'i gözaltına alındı.'' dedi.

Operasyon kapsamında Kerkük ile Salahaddin kentleri arasında 30 köyün DEAŞ hücrelerinden temizlendiğini ifade eden Taki, ''Operasyonlar Kerkük ile Salahaddin kentleri arasındaki bölgenin tamamını kapsıyor. Bu bölgede bulunan tüm köy ve kasabalar DEAŞ unsurlarından tamamen arınmıştır." diye konuştu.

Taki, bölgedeki arama ve tarama operasyonlarının ciddi bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, bu kapsamda güneydeki Havice ilçesi, Zap, Abbasi ve Reşad kasabalarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini kaydetti.


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